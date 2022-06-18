Руководитель «Уильямса» рассказал, что до конца сезона не планирует менять состав

Руководитель «Уильямса» Йост Капито опроверг слухи о возможных заменах в составе до конца сезона-2022, сообщает журналист Адам Купер в «Твиттере».
Ранее в прессе появились слухи, что австралиец Оскар Пиастри может заменить Латифи уже на Гран-при Великобритании. Ожидается, что Пиастри заменит Латифи в следующем сезоне.
Контракт Пиастри с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» будет должна отпустить его, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо очень близок к заключению нового контракта. В связи с этим «Альпин» с большой долей вероятности отдаст Пиастри в аренду «Уильямсу».
- 18 июня 2022
-
20:25
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17
-
17:41
-
17:23
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:57
-
15:04
-
14:33
-
13:22
-
13:02
-
12:07
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:14
-
02:31
-
02:25
-
02:20
-
02:16
-
02:00
-
01:45
-
01:02
-
00:54
-
00:02
- 17 июня 2022
-
23:50
-
22:37
-
22:02
-
21:44
-
21:40