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Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера в общем зачёте пилотов до 49 очков

Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера в общем зачёте пилотов до 49 очков
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В Монреале завершился Гран-при Канады. По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте пилотов.

Лидерство упрочил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем гонки. Он набрал 175 очков. Теперь представитель Нидерландов опережает своего напарника Серхио Переса на 46 очков. У мексиканца 129 очков.

Тройку лучших замыкает Шарль Леклер из «Феррари», он набрал 126 очков.

В Кубке Конструкторов «Феррари» удалось немного сократить отставание от «Ред Булл». Австрийцы лидируют, набрав 304 очка. У «Феррари» 228 очков. Упрочил позиции «Мерседес», который занимает третье место со 188 очками.

Общий зачёт пилотов Формулы-1

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 175
  2. Серхио Перес («Ред Булл») — 129
  3. Шарль Леклер («Феррари») — 126
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 111
  5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 102
  6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 77
  7. Ландо Норрис («Макларен») — 50
  8. Валтери Боттас («Альфа Ромео») — 44
  9. Эстебан Окон («Альпин») — 39
  10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 22
  11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
  12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15
  13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 15
  14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 13
  15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11
  16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 3
  17. Алекс Албон («Уильямс») — 3
  18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3
  19. Мик Шумахер («Хаас») — 0
  20. Николас Латифи («Уильямс») — 0

Кубок Конструкторов

Кубок Конструкторов
1. «Ред Булл» — 304
2. «Феррари» — 228
3. «Мерседес» — 188
4. «Макларен» — 65
5. «Альпин» — 61
6. «Альфа Ромео» — 47
7. «Альфа Таури» — 27
8. «Астон Мартин» — 16
9. «Хаас» — 15
10. «Уильямс» — 3.

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