Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера в общем зачёте пилотов до 49 очков

В Монреале завершился Гран-при Канады. По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте пилотов.

Лидерство упрочил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем гонки. Он набрал 175 очков. Теперь представитель Нидерландов опережает своего напарника Серхио Переса на 46 очков. У мексиканца 129 очков.

Тройку лучших замыкает Шарль Леклер из «Феррари», он набрал 126 очков.

В Кубке Конструкторов «Феррари» удалось немного сократить отставание от «Ред Булл». Австрийцы лидируют, набрав 304 очка. У «Феррари» 228 очков. Упрочил позиции «Мерседес», который занимает третье место со 188 очками.

Общий зачёт пилотов Формулы-1

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 175 Серхио Перес («Ред Булл») — 129 Шарль Леклер («Феррари») — 126 Джордж Расселл («Мерседес») — 111 Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 102 Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 77 Ландо Норрис («Макларен») — 50 Валтери Боттас («Альфа Ромео») — 44 Эстебан Окон («Альпин») — 39 Фернандо Алонсо («Альпин») — 22 Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16 Кевин Магнуссен («Хаас») — 15 Даниэль Риккардо («Макларен») — 15 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 13 Юки Цунода («Альфа Таури») — 11 Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 3 Алекс Албон («Уильямс») — 3 Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3 Мик Шумахер («Хаас») — 0 Николас Латифи («Уильямс») — 0

Кубок Конструкторов

Кубок Конструкторов

1. «Ред Булл» — 304

2. «Феррари» — 228

3. «Мерседес» — 188

4. «Макларен» — 65

5. «Альпин» — 61

6. «Альфа Ромео» — 47

7. «Альфа Таури» — 27

8. «Астон Мартин» — 16

9. «Хаас» — 15

10. «Уильямс» — 3.