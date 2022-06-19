Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера в общем зачёте пилотов до 49 очков

В Монреале завершился Гран-при Канады. По его итогам произошли некоторые изменения в общем зачёте пилотов.
Лидерство упрочил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем гонки. Он набрал 175 очков. Теперь представитель Нидерландов опережает своего напарника Серхио Переса на 46 очков. У мексиканца 129 очков.
Тройку лучших замыкает Шарль Леклер из «Феррари», он набрал 126 очков.
В Кубке Конструкторов «Феррари» удалось немного сократить отставание от «Ред Булл». Австрийцы лидируют, набрав 304 очка. У «Феррари» 228 очков. Упрочил позиции «Мерседес», который занимает третье место со 188 очками.
Общий зачёт пилотов Формулы-1
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 175
- Серхио Перес («Ред Булл») — 129
- Шарль Леклер («Феррари») — 126
- Джордж Расселл («Мерседес») — 111
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 102
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 77
- Ландо Норрис («Макларен») — 50
- Валтери Боттас («Альфа Ромео») — 44
- Эстебан Окон («Альпин») — 39
- Фернандо Алонсо («Альпин») — 22
- Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16
- Кевин Магнуссен («Хаас») — 15
- Даниэль Риккардо («Макларен») — 15
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 13
- Юки Цунода («Альфа Таури») — 11
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 3
- Алекс Албон («Уильямс») — 3
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 3
- Мик Шумахер («Хаас») — 0
- Николас Латифи («Уильямс») — 0
Кубок Конструкторов
Кубок Конструкторов
1. «Ред Булл» — 304
2. «Феррари» — 228
3. «Мерседес» — 188
4. «Макларен» — 65
5. «Альпин» — 61
6. «Альфа Ромео» — 47
7. «Альфа Таури» — 27
8. «Астон Мартин» — 16
9. «Хаас» — 15
10. «Уильямс» — 3.
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