Хэмилтон прокомментировал второе за сезон попадание на подиум

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал собственный результат на Гран-при Канады. Он занял третье место. Семикратный чемпион мира во второй раз в сезоне попал на подиум.



«Даже третье место в этом году нам нужно добывать в борьбе. И я горд тем, что нам удалось этого добиться — большое спасибо всем на трассе и на базе. Мы постепенно становимся ближе и продолжим атаковать, чтобы быть ближе к соперникам. Наш темп был довольно хорош — особенно во второй части гонки. Не ожидал, что завоюю здесь второй подиум в сезоне, но это здорово — здесь я одержал свою первую победу, так что я рад», — сказал Хэмилтон после гонки.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».