Тото Вольф: до сейфти-кара мы ехали быстрее Сайнса
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление пилотов команды, британцев Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, в гонке Гран-при Канады, прошедшей сегодня в Монреале. Напомним, Льюис замкнул тройку сильнейших, а Расселл финишировал четвёртым.
«Они оба отлично себя показали, хотя у них были разные настройки машин. У нас сегодня был хороший темп. До того, как в конце появился сейфти-кар, мы ехали быстрее Сайнса. Когда получается несколько хороших кругов, тебе начинает казаться, что возвращение состоялось, но пока это не так. Нам нужно продолжать работать.
Нам нужно поработать над машиной и сделать это в другом направлении. Мы слишком сильно её опустили, это не сработало», – приводит слова Вольфа BBC.
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