Леклер назвал условие, при котором он может отыграть у Ферстаппена отставание в 49 очков

Пилот команды «Феррари», монегасский гонщик Шарль Леклер высказался об отставании в таблице чемпионата от действующего лидера, голландца Макса Ферстаппена. Напомним, после Гран-при Каналы, Леклер, финишировавший пятым, уступает Ферстаппену 49 очков.

«Могу ли я отыграть такое отставание? Да, да. Думаю, что проблемы с надёжностью беспокоят всех в этом сезоне. Если мы разберёмся с этим, то сможем вернуться на прежний уровень, так что мы попытаемся отыграть несколько очков уже в Сильверстоуне.

К сожалению, из-за пит-стопа мы оказались в плохой ситуации, так как только расправились с одним DRS-паровозиком, но лишь для того, чтобы оказаться в ещё одном. И это дало знать о себе в конце. В целом же, это была гонка, где нужно было проявить терпение», – приводит слова Леклера издание Motorsport Week.