Алонсо рассказал, что из-за проблем с мотором «пилотировал, как камикадзе»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что команде нужно повысить степень надёжности болида. Во время Гран-при Канады из-за проблем с двигателем он терял по секунде на каждом круге. Алонсо начинал гонку со второго места, но финишировал седьмым, а из-за 5-секундного штрафа в протоколе и вовсе оказался на девятом месте.



«Я здесь пытаюсь быть выше, чем на 7-м или 6-м месте. И я думаю, что мы были лучше, чем показывают наши места. Если нам не удалось подняться на подиум или хотя бы оказаться на четвёртом месте, то это из-за проблем с надёжностью. Возможно, нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности. Но мы не можем контролировать везение, а надёжность болида должна быть выше.



У нас возникла проблема с двигателем на 20-м круге. Мы очень рано переставали использовать энергию на прямых. Пытались устранить это, но не удалось. Я пытался просто выжить. Пытаясь попасть в зону DRS, я пилотировал в поворотах перед точкой детекции, как камикадзе, потому что DRS была моей единственной защитой на прямых. К счастью, смогли добраться до финиша и набрали немного очков», — цитирует Алонсо Racefans.

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