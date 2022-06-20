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Ландо Норрис: в Канаде у нас всё пошло не так

Ландо Норрис: в Канаде у нас всё пошло не так
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги выступления на Гран-при Канады.

«В Канаде у нас всё пошло не так. Хорошего совсем мало. Наша машина была недостаточно быстрой. В какие-то моменты было неплохо, после пятницы я был настроен вполне оптимистично. В итоге я застрял за «Уильямсом», у которых, пожалуй, быстрейшая машина на прямых. У нас — самая медленная. Ничего не мог поделать.

Плюс в том, что такие дни напоминают о необходимости постоянной работы есть собой. Иногда кажется, что всё отлично, но это не наш настоящий темп. Нам не повезло и мы увидели, где мы находимся», — цитирует Норриса Motorsport Week.

Ландо Норрис финишировал на 15-м месте в Гран-при Канады, его напарник Даниэль Риккардо стал 11-м.

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