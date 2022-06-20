Зафнауэр рассказал, какая проблема помешала Алонсо войти в топ-6 на Гран-при Канады

Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что утечка воздуха в силовой установке Фернандо Алонсо лишила испанца шанса сразиться с пилотами «Мерседеса» на Гран-при Канады.
«У нас были небольшие проблемы с машиной Фернандо, поэтому он финишировал позади Эстебана. Мы пока не знаем, в чём дело. Но похоже, что где-то была утечка воздуха. Но откуда, я не знаю.
Это проявилось в повышении температуры, и тогда нужно было справляться, поэтому мы были ограничены на прямой. Хорошо, что она была не настолько большой, иначе мы могли просто сойти с трассы», — приводит слова Зафнауэра Motorpsort.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.
6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +24,945.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.
13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.
15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.
16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.
17.Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
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