Ландо Норрис шуточно объяснил провальный пит-стоп на Гран-при Канады

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, рассуждая о своём выступлении на прошедшем Гран-при Канады, где он финишировал 15-м, высказался о курьёзном моменте, который произошёл с ним по ходу гонки.
Напомним, на первом пит-стопе команда «Макларена» создала серьёзную заминку из-за механиков, которые принесли к болиду не те шины.
«Что случилось на пит-стопе? Понятия не имею. Не было шин. А это проблема, потому что вам нужны шины, чтобы поехать. Я пока не совсем понимаю, что случилось – мы обсудим с командой. Что было наибольшей проблемой в гонке? Скорость. Сцепление и скорость», – сказал Норрис после гонки.
Ранее в интервью пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал условие, при котором он сможет отыграть у лидера чемпионата Макса Ферстаппена отставание в 49 очков.
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