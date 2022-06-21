У «Хааса» долги по зарплате перед Мазепиным. Гонщик обратился в суд

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды «Хаас».
«При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате передо мной за этот год. И они до сих пор не выплатили её. Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие. А когда на весь мир тебя пнули куда-то… это, наверное, неправильно. Но это только моё мнение.
Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором («Уралкалием») не имел прямого влияния на моё будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд. Это лично моя история. Документы в суд уже поданы», — сказал Мазепин в интервью группе журналистов, включая корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.
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