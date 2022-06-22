Мика Хаккинен вступился за «Мерседес» после критики Хорнера
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Двукратный победитель Формулы-1, финский автогонщик Мика Хаккинен не согласился с критикой главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, заявившим, что проблема дельфинирования явно коснулась только одной команды – «Мерседес», и тем самым поставившим под сомнение новую директиву от ФИА.
«Приятно видеть, что ФИА прислушиваются к командам по поводу безопасности пилотов. Как и всегда, лучший способ разобраться – собрать данные, а затем принять решения на их основе.
Очевидно, некоторые команды хотят изменений, учитывая, что дельфинирование делает их машины неконкурентоспособными. Как только ФИА, команды и пилоты получат точную картину того, что на самом деле происходит, то примут верные решения», – приводит слова Хаккинена издание Unibet.
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