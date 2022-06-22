Стало известно, почему «Хаас» не выплачивает Мазепину долги по зарплате

В команде «Хаас» отреагировали на решение бывшего пилота команды Никита Мазепина подать в суд из-за долгов по зарплате за начало 2022 года. Один из руководителей «Хааса», чьё имя не называется, раскрыл позицию команды.
В американском коллективе по-прежнему считают, что российская компания «Уралкалий», поддерживающая Мазепина, должна выплатить оставшуюся сумму по контракту на 2022 год, пусть соглашение и было расторгнуто по инициативе «Хааса» в начале марта. Американцы придерживаются такой позиции, поскольку, по их мнению, контракт был расторгнут в связи с тем, что российская компания нанесла «Хаасу» репутационный ущерб.
В «Хаасе» не рассматривают денежные споры с «Уралкалием» и Мазепиным-младшим как два не связанные друг с другом истории. При этом, по мнению американцев, даже если у них есть долги перед Никитой, они всё равно не смогут их выплатить, так как российский гонщик сам попал в санкционный список.
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