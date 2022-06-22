В Спа могут провести внезачётную гонку с новичками, если этап уйдёт из календаря Формулы-1
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Стало известно, что в Спа могут организовать внезачётную гонку с участием пилотов-новичков, если этап не попадёт в календарь Формулы-1 на следующий сезон. Об этом сообщил журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что знаменитое место проведения Гран-при Бельгии в Спа может лишиться гонки Формулы-1, так как промоутерам ещё предстоит заключить новое соглашение.
В минувший уикенд в Монреале боссы команд услышали от генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали новость о том, что расписание может ещё увеличиться — до рекордных 24 гонок в следующем году. При этом 16 из этих 24 гонок будут отведены под Гран-при за пределами Европы, поскольку чемпионат осваивает новые рынки в США и даже в Африке.
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