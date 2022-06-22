Глава «Альпин» обозначил сроки дебюта Пиастри в гоночном уик-энде Формулы-1
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что резервный пилот команды австралиец Оскар Пиастри дебютирует в свободной практике уже на одном из ближайших Гран-при.
«Мы можем сказать вам, что это точно не будет Сильверстоун. Но дебют не за горами. Ответ заключается в том, что мы планируем посадить его в машину. Это произойдёт уже скоро, но мы пока не объявили об этом», – приводит слова руководителя издание Autosport.
Напомним, следом за Гран-при Великобритании идут этапы в Австрии и Франции, которые состоятся 8 и 22 июля соответственно.
Ранее в интервью Зафнауэр подтвердил, что Пиастри будет выступать за «Уильямс» в следующем сезоне. Контракт действующего чемпиона Формулы-2 с командой на 2023 год находится на завершающей стадии подписания.
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