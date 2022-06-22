Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард — о жалобах на дельфинирование: спорт не подходит принцессам

Култхард — о жалобах на дельфинирование: спорт не подходит принцессам
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о жалобах пилотов на дельфинирование и влияние его на здоровье.

«Я бы сказал так. Если кто-то из пилотов чувствует себя некомфортно, считает, что он причиняет ущерб своему здоровью, то стоит уйти. Есть целая куча парней и девушек, которые с радостью займут твоё место в машине, если тебе там некомфортно. Думаю, стоит понимать, что спорт не подходит принцессам на горошине.

Если ты боксёр, то тебе стоит смириться с тем, что кто-то может ударить тебя по лицу. Если ты футболист — то будь готов, что тебе прилетит шипами. Моя девушка ранее играла за сборную Швеции, у неё на ногах следы, потому что её как нападающую пытались вывести из строя во время матчей», — приводит слова Дэвида Култхарда Mirror.

Борьба за здоровье гонщиков Ф-1 решит судьбу титула? Скандалы почти неизбежны Борьба за здоровье гонщиков Ф-1 решит судьбу титула? Скандалы почти неизбежны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022