Култхард — о жалобах на дельфинирование: спорт не подходит принцессам

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о жалобах пилотов на дельфинирование и влияние его на здоровье.
«Я бы сказал так. Если кто-то из пилотов чувствует себя некомфортно, считает, что он причиняет ущерб своему здоровью, то стоит уйти. Есть целая куча парней и девушек, которые с радостью займут твоё место в машине, если тебе там некомфортно. Думаю, стоит понимать, что спорт не подходит принцессам на горошине.
Если ты боксёр, то тебе стоит смириться с тем, что кто-то может ударить тебя по лицу. Если ты футболист — то будь готов, что тебе прилетит шипами. Моя девушка ранее играла за сборную Швеции, у неё на ногах следы, потому что её как нападающую пытались вывести из строя во время матчей», — приводит слова Дэвида Култхарда Mirror.
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