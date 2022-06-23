Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон близок к тому, чтобы установить свой личный антирекорд по количеству гонок подряд без побед.



Трижды в карьере Хэмилтон не мог победить на протяжении 10 Гран-при кряду. В первом случае Льюис не побеждал с Гран-при Бразилии 2008 года, то Гран-при Венгрии 2009 года. В 2012-2013 годах британский пилот повторил эту же серию.



Нынешняя серия без побед стартовала с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби, где Хэмилтон уступил Максу Ферстаппену, а затем не побеждал в течение девяти этапов нового сезона. Таким образом, на Гран-при Великобритании Хэмилтон может установить личный антирекорд, если не одержит победу.



В общем зачёте Хэмилтон располагается на шестом месте, в его активе 77 очков.

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