Пакистанский гонщик поддержал попавшего в скандал Юри Випса

Пакистанский гонщик Энаам Ахмед выразил поддержку эстонскому гонщику Юри Випсу, который попал в расистский скандал.
«Юри — отличный парень, я вырос с ним, и в нём нет ни капли расизма. Один из лучших гонщиков и отличный друг. Я происхожу из этнической и религиозной группы, которой часто приходится сталкиваться с расистскими оскорблениями и стереотипами. Юрий ни разу за 10 лет, что я его знаю, не шутил по этому поводу. Он прекрасный человек и отличный друг и НЕ является расистом», — написал Ахмед в социальных сетях.
Напомним, ранее Випс произнёс слово «негр» во время игрового стрима, после чего был отстранён от всех состязаний молодёжной командой «Ред Булл».
Випс уже успел выступить с извинением в социальных сетях, заявив, что глубоко сожалеет о случившемся и готов сотрудничать со следствием.
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