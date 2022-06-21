Гонщик «Ред Булл» Випс прокомментировал скандальное отстранение из-за расистского слова

Эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс прокомментировал скандальное отстранение от командных состязаний из-за слова «негр», сказанного во время стрима с Лиамом Лоусоном.

В «Ред Булл» уже сообщили, что отстранили Випса до полного расследования инцидента, подчеркнув, что осуждают оскорбления любого рода.

«Без сомнений, я хочу извиниться за ненормативную лексику, использованную сегодня во время игровой live-трансляции. Подобная лексика совершенно неприемлема и не является отображением ценностей и принципов, исповедуемых мной. Я глубоко сожалею о своих действиях. Это не тот пример, который хотелось бы подавать. Я буду сотрудничать со следствием», – написал гонщик в социальных сетях.