Джехан Дарувала набрал баллы для суперлицензии, отработав на частных тестах «Макларена»

Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Джехан Дарувала дебютировал за рулём машины Формулы-1, отработав два дня на частных тестах за рулём машины «Макларен» образца прошлого года. Во многом эти тесты были направлены на то, чтобы индийский гонщик получил необходимое количество баллов для получения суперлицензии, и 130 кругов, выполненных им за два дня хватило, чтобы набрать недостающие очки.



«Я сразу почувствовал себя как дома, и хотя физически это требовало больше усилий, чем всё, что я делал раньше, у меня не было проблем с физической формой. Я чувствовал, что я всё ближе к пределу с каждым кругом, так что мне снова не терпится сесть за руль одной из этих машин как можно скорее», — приводит слова Дарувалы GPBlog.



Напомним, ранее «Ред Булл» отстранил от программы Юри Випса из-за расистских высказываний, из-за чего у австрийцев возник дефицит с пилотами, способными пилотировать машины Формулы-1 на пятничных тренировках — согласно регламенту команды должны отдать в нынешнем сезоне две тренировки молодым пилотам.