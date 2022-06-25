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Сайнс — о новой директиве: удивлён, что ФИА так быстро приняла меры

Сайнс — о новой директиве: удивлён, что ФИА так быстро приняла меры
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал введение новой технической директивы от ФИА.

«Определённо ФИА прислушалась к жалобам пилотов, и я удивлён, что они так быстро отреагировали. Думаю, нужно детально изучить, что необходимо сделать, чтобы в будущем сделать болиды лучше, более щадящими для гонщиков. Давайте посмотрим, как повлияет новая директива. Скорее всего, это затронет практически каждую команду, так как все стараются опустить машину ниже и сделать её быстрее. Интересно, как это повлияет», — цитирует Сайнса Motorsport Week.

На Гран-при Канады Карлос Сайнс финишировал на втором месте, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В общем зачёте Сайнс располагается на пятой строчке.

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