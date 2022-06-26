В «Ред Булл» рассказали о планах по обновлениям
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда не планирует проводить каких-либо существенных обновлений в ближайшее время.
«Не могу сказать чего-либо конкретного. Это очень скромное развитие. Компоненты вводятся по мере того, как срок работы предыдущих подходит к концу. Сейчас всё по-другому, если сравнивать с тем, что было в предыдущие годы», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.
По словам Хорнера, серьёзных обновлений не будет до летнего перерыва.
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Ранее руководитель британской команды «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что к Гран-при Великобритании, который пройдёт с 1 по 3 июля, гоночный коллектив планирует существенно обновить болиды.
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