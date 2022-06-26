Хилл: Ферстаппен не такой. Он не похож на Хэмилтона или Феттеля

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высказался о голландском пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«Макс — чистокровный гонщик. Кажется, его не интересует ничего, кроме как сесть в машину, выиграть гонки, а затем вернуться домой и жить своей жизнью. Он не сентиментален и очень умен. Признаюсь, Макс произвёл на меня сильное впечатление своей зрелостью. Я это заметил сразу, когда ему было 17 лет. Я, например, в том возрасте не знал, чем хочу заниматься. А он всегда хотел стать гонщиком Формулы-1. И чемпионом мира. Он всегда стремится побеждать.



Он, к примеру, не такой, как Даниэль Риккардо. Ему нравится демонстрировать свою индивидуальность. Он не похож на Льюиса или Себастьяна Феттеля, которые привыкли вести кампании. Единственное, что он делает, так это работает со своей командой, стремясь побеждать», — приводит слова Хилла Mirror.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: