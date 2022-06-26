Перес: чувствую себя гораздо комфортнее за рулём болида «Ред Булл», чем в прошлом году
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о том, что сумел быстро приспособиться к новому болиду команды.
«Я определённо чувствую себя гораздо комфортнее за рулём болида «Ред Булл», чем в прошлом году. В прошлом году мне потребовалось гораздо больше времени, чтобы адаптироваться. В этом году я почувствовал, что уже с первой практики могу начать работать над машиной, а не над тем, как извлечь из неё максимум. По ходу гоночного уикенда это дает ощутимую разницу.
И к моменту начала квалификации я подхожу заметно более подготовленным, и то же самое с гонкой. Я уверен в машине и знаю, что должен делать вместе с командой, чтобы извлечь из неё весь потенциал», — приводит слова Переса RaceFans.
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