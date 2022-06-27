В «Астон Мартин» рассказали, как идут переговоры с Феттелем о новом контракте
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Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о ходе переговоров с пилотом команды и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 немцем Себастьяном Феттелем.
«Мы никогда не скрывали, что хотим продолжить сотрудничество. Нам бы хотелось, чтобы Себастьян оставался в команде как можно дольше. Сейчас мы ведём переговоры. У нас и вправду доверительные отношения, и мы определённо не собираемся устанавливать какие-либо сроки для принятия решения. Понятно, если всё затянуть, то начнутся сложности, но мы знаем об этом. У нас доверительное общение», – приводит слова Крака издание Autosport.
Ранее Феттель подвергся критике за излишнее внимание к политике от бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна.
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