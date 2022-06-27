Грожан объяснил причины провала Мика Шумахера в этом сезоне
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о ситуации вокруг Мика Шумахера в «Хаасе».
«Шумахеру нужно вернуться в колею, встать на ноги. Последние несколько гонок были очень тяжёлыми для него. Машина ему не помогает в результатах, потому что, по ощущениям, они постепенно откатываются назад. Возможно, Мик хочет повторить успехи Магнуссена начала сезона, став пятым и набрав много очков, но сейчас машина не позволяет этого сделать, потому что они не привозили обновлений. Это типичная ситуация для «Хааса» — хорошо начать сезон, а затем откатиться назад. Я это хорошо знаю.
Сейчас пытаться стать пятым — всё равно что допускать ошибки, и это и происходит. Так что иногда лучше не торопиться», — приводит слова Грожана GPFans.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
22:54
-
22:02
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
19:50
-
18:55
-
18:49
-
17:58
-
17:54
-
16:45
-
15:50
-
15:28
-
14:47
-
14:38
-
14:06
-
13:48
-
13:01
-
12:52
-
12:31
-
11:22
-
10:53
-
10:46
-
09:28
-
00:48
- 26 июня 2022
-
23:29
-
22:44
-
22:22
-
21:03
-
21:01
-
20:30
-
19:36
-
18:58
-
18:23
-
17:56
Партнерский контент