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Грожан объяснил причины провала Мика Шумахера в этом сезоне

Грожан объяснил причины провала Мика Шумахера в этом сезоне
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Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о ситуации вокруг Мика Шумахера в «Хаасе».

«Шумахеру нужно вернуться в колею, встать на ноги. Последние несколько гонок были очень тяжёлыми для него. Машина ему не помогает в результатах, потому что, по ощущениям, они постепенно откатываются назад. Возможно, Мик хочет повторить успехи Магнуссена начала сезона, став пятым и набрав много очков, но сейчас машина не позволяет этого сделать, потому что они не привозили обновлений. Это типичная ситуация для «Хааса» — хорошо начать сезон, а затем откатиться назад. Я это хорошо знаю.

Сейчас пытаться стать пятым — всё равно что допускать ошибки, и это и происходит. Так что иногда лучше не торопиться», — приводит слова Грожана GPFans.

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