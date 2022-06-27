Грожан объяснил причины провала Мика Шумахера в этом сезоне

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением о ситуации вокруг Мика Шумахера в «Хаасе».



«Шумахеру нужно вернуться в колею, встать на ноги. Последние несколько гонок были очень тяжёлыми для него. Машина ему не помогает в результатах, потому что, по ощущениям, они постепенно откатываются назад. Возможно, Мик хочет повторить успехи Магнуссена начала сезона, став пятым и набрав много очков, но сейчас машина не позволяет этого сделать, потому что они не привозили обновлений. Это типичная ситуация для «Хааса» — хорошо начать сезон, а затем откатиться назад. Я это хорошо знаю.



Сейчас пытаться стать пятым — всё равно что допускать ошибки, и это и происходит. Так что иногда лучше не торопиться», — приводит слова Грожана GPFans.