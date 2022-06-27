Норрис: в Сильверстоуне отличие от прошлогодних машин будет особенно заметно

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от своей домашней гонки, Гран-при Великобритании. Норрис считает, что на подобном типе трасс будет особенно заметна разница между машинами прошлого и этого года.
«Уикенды на трассе в Сильверстоуне всегда отличные, а гонки зрелищные. В этом году и в целом гонки были интереснее, пусть на трассах с длинными прямыми и возникали вопросы. Однако на трассах с затяжными поворотами, как в Сильверстоуне, разница между нынешними и прошлогодними машинами будет особенно видна. Надеюсь, что это лучшим образом скажется на гонке», — приводит слова Ландо Норриса Autosport.
Напомним, Гран-при Великобритании пройдёт с 1 по 3 июля.
После девяти этапов чемпионата в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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