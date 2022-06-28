Третий этап RDS GP в Мячкове: полное расписание и дебют нового формата

Участники Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) возвращаются в борьбу за места на подиуме и зачётные очки после месячного перерыва. Третий этап сезона-2022 пройдёт в Москве на трассе ADM Raceway в Мячково.

Лидер «Форвард Авто» Георгий Чивчян после своей рекордной победы на втором этапе в Нижнем Новгороде уикенд в Москве начнёт в статусе действующего победителя. Его главными соперниками будут пилоты SITNEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев и собственные напарники по команде — Роман Тиводар и Леонид Шнайдер. Тем более что последний вместе с Царём совсем недавно принял участие в RDS Europe, прошедшем на этой же трассе в Мячково, и отлично готов к сражению за подиум в RDS GP. Серьёзным претендентом на место в топ-3 по итогам уикенда будет и Дмитрий Ермохин из BY Motorsport. После триумфального выхода в финал на «Нижегородском кольце» пилот явно настроен повторить свой успех в Москве, тем более что на подиуме в Мячково он уже бывал и хорошо знает эту трассу.

Состав судейской коллегии на третьем этапе RDS GP-2022 не изменится: на судейскую вышку вновь поднимутся руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский, вице-чемпион RDS Запад 2021 Антон Новиков и руководитель школы дрифта MRE, вице-чемпион RDS-Урал Максим Ахтямов.



У пилотов, которые выступают в межрегиональной серии RDS Europe, в 2022 году появилась новая возможность громко заявить о себе в дрифте. На этапе RDS GP в Москве впервые состоится заезд двух представителей младшей серии. По ходу второго этапа RDS Europe болельщики выбрали пару пилотов, которые получили шанс провести дуэль в Гран-при РДС. Участниками первого в истории RDS уайлд-кард стали Денис Сорокопуд и Данила Воробьёв. Битва молодых дрифт-талантов пройдёт в финале уикенда, в воскресенье, 3 июля, между дуэлями за третье место и за победу на третьем этапе RDS GP.

Расписание 3-го этапа RDS GP-2022 на ADM Raceway:

2 июля, суббота

9:00-10:00 — тренировки

10:30-13:00 — квалификация

14:00-15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:00 — парные заезды Топ-32

3 июля, воскресенье

9:00-10:30 — тренировки

11:00-12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

12:30-14:00 — парные заезды Топ-16

15:00-17:00 — парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал

17:30-18:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет на трибунах ADM Raceway, а также в прямом эфире на платформе RDS TV — весь уикенд Гран-при Российской Дрифт Серии в Москве традиционно будет показан в Full HD в прямом эфире. Квалификационные заезды можно посмотреть на RDS TV бесплатно, а парные заезды – по подписке.

Помимо интригующей борьбы пилотов на трассе, зрителей этапа RDS GP на ADM Raceway ждут не менее захватывающие развлечения – настоящая школа дрифта RDS, дрифт-такси, гонки радиоуправляемых машинок и многое другое.