В «Феррари» отреагировали на расистское высказывание Пике в адрес Хэмилтона
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» выступила с заявлением после скандальной ситуации, спровоцированной высказыванием трёхкратного чемпиона мира, бразильца Нельсона Пике в адрес британца Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Не так давно внимание общественности привлекла видеозапись от ноября прошлого года, на которой Нельсон назвал Льюиса «негиньо», что считается оскорблением. После этого многие выступили с критикой в адрес бывшего бразильского гонщика.
«Вместе с Формулой-1, Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом» мы выступаем против любой формы дискриминации», — говорится в сообщении «Феррари», оставленном в социальных сетях команды.
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:
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