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Хаккинен объяснил, в чём заключается преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Хаккинен объяснил, в чём заключается преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказал сомнение, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет составить реальную конкуренцию своему товарищу по команде Максу Ферстаппену за титул или лидерство в гоночном коллективе. В настоящее время Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1, а Перес находится на втором месте, отставая от него на 46 очков. По мнению Хаккинена, Перес более непостоянен в сравнении с Ферстаппеном.

«Я не думаю, что Макс — явный первый номер. Раньше действительно так и было. Максу удавалось выжимать максимум из своей машины, даже если баланс не был идеальным. Теперь, когда правила изменились, у Переса с помощью нового регламента есть машина, которая подходит его стилю пилотирования, и он может показывать хорошие результаты. Вот почему я считаю, что роль Макса в качестве гонщика номер один уже не так проста.

Однако если дела пойдут плохо, Макс сделает свою работу лучше. Команда видит, что Макс — номер один, хотя со стороны всё уже не так просто. Однако я всё-таки не думаю, что Серхио сможет бросить вызов Ферстаппену. Макс очень талантлив, и в конечном счёте, как мне кажется, выступление Переса непостоянно. В долгосрочной перспективе непоследовательность не сделает тебя чемпионом», — сказал Хаккинен на канале Unibet в YouTube.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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