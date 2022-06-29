Хаккинен объяснил, в чём заключается преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказал сомнение, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет составить реальную конкуренцию своему товарищу по команде Максу Ферстаппену за титул или лидерство в гоночном коллективе. В настоящее время Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1, а Перес находится на втором месте, отставая от него на 46 очков. По мнению Хаккинена, Перес более непостоянен в сравнении с Ферстаппеном.
«Я не думаю, что Макс — явный первый номер. Раньше действительно так и было. Максу удавалось выжимать максимум из своей машины, даже если баланс не был идеальным. Теперь, когда правила изменились, у Переса с помощью нового регламента есть машина, которая подходит его стилю пилотирования, и он может показывать хорошие результаты. Вот почему я считаю, что роль Макса в качестве гонщика номер один уже не так проста.
Однако если дела пойдут плохо, Макс сделает свою работу лучше. Команда видит, что Макс — номер один, хотя со стороны всё уже не так просто. Однако я всё-таки не думаю, что Серхио сможет бросить вызов Ферстаппену. Макс очень талантлив, и в конечном счёте, как мне кажется, выступление Переса непостоянно. В долгосрочной перспективе непоследовательность не сделает тебя чемпионом», — сказал Хаккинен на канале Unibet в YouTube.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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