BBC: Нельсон Пике лишится доступа в паддок Формулы-1 из-за оскорбления Хэмилтона

Трёхкратный чемпион Формулы-1, бразилец Нельсон Пике не получит доступ в паддок Формулы-1. Об этом рассказал главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, ранее Пике принёс извинения британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за высказывание, которое он сделал на одном из видео в ноябре прошлого года. Нельсон тогда назвал Льюиса «негиньо».



Ранее со словами поддержки в адрес Хэмилтона выступила Международная автомобильная федерация (ФИА), многие пилоты и команды Формулы-1, а также различные спортсмены. С заявлением выступал и сам Хэмилтон, заявивший, что «архаичное мышление должно измениться».

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: