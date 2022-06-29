Нельсон Пике сделал первое заявление после расистского скандала с Хэмилтоном

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике принёс извинения за высказывание, которое он произнёс в адрес гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В одном из видео Пике назвал Хэмилтона «негиньо».



«Я хотел бы прояснить свой комментарий, о котором столько говорится в средствах массовой информации. Тот комментарий, который я давал в интервью в прошлом году. То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают. Хочу подчеркнуть, что я решительно осуждаю любые предположения о том, будто это слово я использовал с целью унизить пилота из-за его цвета кожи.



Приношу искренние извинения всем, кто пострадал, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком. Дискриминации нет места в Формуле-1, как и в обществе в целом, и я рад прояснить свои мысли на этот счёт», — говорится в заявлении Пике.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: