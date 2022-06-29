В Ф-1 изменили правила о температуре топлива после проблем «Астон Мартин» и «Ред Булл»
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Всемирный совет ФИА по автоспорту одобрил изменения в регламенте Формулы-1, касающиеся температуры топлива в болидах во время гонок.
Напомним, ранее, согласно правилам, температура топлива должна была быть не ниже чем на 10°C относительно температуры окружающей среды. Однако после инцидентов, связанных с перегревом горючего у «Астон Мартин» (пилотам пришлось стартовать с пит-лейна) на Гран-при Майами, и аналогичной проблемы у «Ред Булл» (Ферстаппен избежал наказания на Гран-при Испании) было принято их пересмотреть.
Теперь же температура топлива в гонках, где отметка термометра превысила 30°C, не должна быть менее 20°C. В более же холодных условиях максимальная разница по-прежнему должна составлять 10°C.
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