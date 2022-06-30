В «Мерседесе» не собираются менять концепцию болида

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил о том, что команда не собирается радикально менять свой болид.
«На протяжении большей части последнего десятилетия мы определили стандарт, который необходим для победы в чемпионате. Большая часть этой машины соответствует этому стандарту, она была разработана теми же людьми и тем же способом.
Очевидно, что есть некоторые области, которые мы должны улучшить: аэродинамический пакет — одна из них. Мы также смотрим на динамику автомобиля и пытаемся улучшить управление.
Но мы не собираемся выпускать машину с каким-то радикально иным внешним видом. Однако ни один из автомобилей не является священным, и мы всегда смотрим, где мы можем улучшить производительность», — приводит слова Шовлина Racingnews365.
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