Деймон Хилл: «Ред Булл» помог Ферстаппену обойти Переса
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что «Ред Булл» адаптировали машину, чтобы она больше подходила стилю вождения Макса Ферстаппена.
«Макс что-то нащупал в Канаде и не было никаких признаков того, что Перес может угрожать его позициям. Они что-то изменили. Думаю, «Ред Булл» сделал что-то, чтобы помочь Ферстаппену, потому что он не из тех людей, которые молча приняли бы поражение от Переса. Поэтому я считаю, что в команде поработали, чтобы адаптировать машину к его стилю.
Возможно, они работали над передней частью болида, он избавился он недостаточной поворачиваемости», — цитирует Хилла PlanetF1.
Макс Ферстаппен после девяти этапов Гран-при лидирует в общем зачёте и опережает Серхио Переса на 46 очков.
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