Хэмилтон: не понимаю, почему мы продолжаем давать площадку голосам из прошлого

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации с расистским высказыванием Нельсона Пике.
«Я долгое время сталкивался с расизмом, критикой, негативом, дискриминацией. В этом нет ничего нового для меня. Но важна общая картина. Я не понимаю, почему мы продолжаем давать площадку голосам из прошлого. Они говорят о нашем спорте, но мы движемся в другом направлении. Не думаю, что они могут отражать то, куда движется Формула-1, то, чем она является.
Если мы хотим расширения — в США, других странах, в Южной Африке, хотим наращивать аудиторию, то нужно смотреть в будущее и давать слово молодым. Они в большей степени представляют сегодняшние дни и то, кем мы хотим быть. Дело не в конкретном человеке, не в отдельном термине или слове. Дело в общей картине», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 30 июня 2022
-
19:47
-
18:43
-
17:33
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
11:49
-
11:33
-
10:28
-
09:52
-
00:46
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:36
-
22:38
-
21:48
-
21:43
-
19:34
-
19:22
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
16:49
-
16:26
-
15:30