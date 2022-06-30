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Хэмилтон: не понимаю, почему мы продолжаем давать площадку голосам из прошлого

Хэмилтон: не понимаю, почему мы продолжаем давать площадку голосам из прошлого
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации с расистским высказыванием Нельсона Пике.

«Я долгое время сталкивался с расизмом, критикой, негативом, дискриминацией. В этом нет ничего нового для меня. Но важна общая картина. Я не понимаю, почему мы продолжаем давать площадку голосам из прошлого. Они говорят о нашем спорте, но мы движемся в другом направлении. Не думаю, что они могут отражать то, куда движется Формула-1, то, чем она является.

Если мы хотим расширения — в США, других странах, в Южной Африке, хотим наращивать аудиторию, то нужно смотреть в будущее и давать слово молодым. Они в большей степени представляют сегодняшние дни и то, кем мы хотим быть. Дело не в конкретном человеке, не в отдельном термине или слове. Дело в общей картине», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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