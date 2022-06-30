Пилот «Мерседеса» Хункаделья жёстко отреагировал на заявление Ф-2 против Випса

Гонщик «Мерседеса» в различных туринговых сериях, бывший резервный пилот «Форс Индия» Даниэль Хункаделья раскритиковал заявление Формулы-2, сделанное чемпионатом после решения команды «Хайтек» не расставаться с эстонским пилотом Юри Випсом.
«Отлично, вы бы скорее уволили его, побили, похоронили в земле. Честно, мы уже доходим до момента, где, как я считаю, мы как гонщики должны выразить своё опасение. Этот парень уже заплатил и продолжит платить за свою ужасную ошибку, но он заслуживает второго шанса!» — написал Хункаделья.
Позднее испанский пилот оставил ещё одно сообщение: «Ставлю на то, что все те неуважительные реплаи, которые я получаю на своё сообщение, исходят от тех же людей, которые считали Латифи ответственным за результат прошлогоднего чемпионата мира и неделями угрожали ему смертью».
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