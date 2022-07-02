Алонсо хочет продлить контракт с «Альпин» на два года
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо намерен продолжать выступления в Формуле-1 ещё как минимум два года.
«Думаю, мы ещё будем разговаривать на эту тему во время летних каникул. С момента своего возвращения я наслаждаюсь временем в Формуле-1. Я намерен продолжать это делать ещё как минимум два года. Это то, о чём я думаю. С командой мы ещё об этом не говорили, но надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению и вместе двигаться дальше», — цитирует Алонсо GrandPX.
В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо набрал 18 очков в девяти этапах Гран-при и располагается на десятой строчке в общем зачёте пилотов.
На Гран-при Канады Алонсо финишировал седьмым, но был оштрафован на пять секунд и откатился на девятое место.
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