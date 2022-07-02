Штайнер считает, что «Хаас» должен перестать колебаться в вопросах стратегии
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команда должна лучше принимать решения в отношении стратегии.
«Всегда есть куда расти. Мы должны поработать и сделать нашу стратегию лучше. Дело не в том, что мы не разбираемся в этом или не знаем, что делать, но иногда мы неуверенно принимаем решения. А чем больше мы допускаем ошибок, тем больше растёт неуверенность.
Нам нужно несколько хороших результатов и удачных решений, и всё вернётся. Так что нужно поработать. Понятно, что после двух тяжёлых лет немного не хватает уверенности в себе. В итоге мы стоим и колеблемся, потому что боимся ошибиться. В итоге ты думаешь, что лучше не принимать решения вовсе, но это тоже ошибка», — цитирует Штайнера PlanetF1.
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