Сарджент выиграл основную гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Пуршер — 2-й, Лоусон — 3-й

В Сильверстоуне завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал американец Логан Сарджент. Второе время показал представитель Франции Тео Пуршер. Тройку сильнейших замкнул новозеландец Лиам Лоусон, недавно ставший резервным пилотом «Ред Булл».



По ходу гонки случилась крупная авария с участием Денниса Хаугера и Роя Ниссани. Ниссани выдавил Хаугера, после чего его закрутило, и его машина по прямой пролетела шикану — врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. Машина Хаугера взлетела и днищем врезалась в «гало» Роя. Гонщики выбыли из борьбы и, к счастью, не пострадали.

Формула-2. Сильверстоун. Основная гонка:

1. Логан Сарджент (Carlin) — 29 кругов.

2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,6.

3. Лиам Лоусон (Carlin) +8,9.

4. Фелипе Другович (MP Motorsport) +11,3.

5. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +11,9.

6. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +12,2.

7. Джехан Дарувала (Prema Racing) +13,8.

8. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +17,3.

9. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +21,0.

10. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +28,2.