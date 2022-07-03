Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сарджент выиграл основную гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Пуршер — 2-й, Лоусон — 3-й

Сарджент выиграл основную гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Пуршер — 2-й, Лоусон — 3-й
Комментарии

В Сильверстоуне завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем по её итогам стал американец Логан Сарджент. Второе время показал представитель Франции Тео Пуршер. Тройку сильнейших замкнул новозеландец Лиам Лоусон, недавно ставший резервным пилотом «Ред Булл».

По ходу гонки случилась крупная авария с участием Денниса Хаугера и Роя Ниссани. Ниссани выдавил Хаугера, после чего его закрутило, и его машина по прямой пролетела шикану — врезавшись в Ниссани, который в этот момент её проезжал. Машина Хаугера взлетела и днищем врезалась в «гало» Роя. Гонщики выбыли из борьбы и, к счастью, не пострадали.

Формула-2. Сильверстоун. Основная гонка:

1. Логан Сарджент (Carlin) — 29 кругов.
2. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +1,6.
3. Лиам Лоусон (Carlin) +8,9.
4. Фелипе Другович (MP Motorsport) +11,3.
5. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +11,9.
6. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +12,2.
7. Джехан Дарувала (Prema Racing) +13,8.
8. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +17,3.
9. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +21,0.
10. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +28,2.

Формула-2 2022. Этап 7, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 2
03 июля 2022, воскресенье. 12:05 МСК
Окончено
1
Логан Сарджент
Carlin
2
Тео Пуршер
ART Grand Prix
+1.6
3
Лиам Лоусон
Carlin
+8.9
Гонщик чуть не лишился головы! Пилота Формулы-2 чудом спасла «гало». LIVE Гонщик чуть не лишился головы! Пилота Формулы-2 чудом спасла «гало». LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022