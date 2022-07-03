Чжоу и Албон избежали серьёзных травм в массовой аварии на ГП Великобритании

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу и пилот «Уильямс» Александер Албон избежали серьёзных травм в массовой аварии на старте гонки Гран-при в Сильверстоуне (Великобритания), сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Напомним, авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и Албона произошла уже на первом круге.

«Двое гонщиков, вовлечённых в инцидент на старте гонки, прошли обследование в медицинском центре, серьёзных травм не обнаружено. Чжоу находится под наблюдением», – говорится в сообщении.

Текстовую трансляцию гонки Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка