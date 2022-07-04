Макглоклин стал победителем Гран-при Мид-Огайо IndyCar, Грожан — шестой

Пилот команды «Пенске», новозеландец Скотт Макглоклин стал победителем гонки Indy 200, прошедшей сегодня, 3 июля, на трассе Мид-Огайо в городе Трой, штат Огайо, США.
В начале дистанции гонку возглавлял мексиканец Пато О'Уорд, однако позже он сошёл с дистанции из-за технических проблем. После его схода инициативу перехватил Макглоклин, на финише выдержавший атаку действующего чемпиона, испанца Алекса Палоу и команды «Гэнасси». Третьим финишировал ещё один пилот «Пенске», австралиец Уилл Пауэр.
Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан из «Андретти» столкнулся с партнёром по команде Алексом Росси, из-за чего занял только 21-е место. В общем же зачёте лидирует швед Маркус Эрикссон, финишировавший шестым.
IndyCar. Гран-при Mид-Огайо. Гонка
1. Скотт Макглоклин («Пенске») – 80 кругов.
2. Алекс Палоу («Чип Гэнасси Рейсинг») +0.5512.
3. Уилл Пауэр («Пенске») +3.8415.
4. Ринус ван Калмтут («Эд Карпентер Рейсинг») +11.3742.
5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +12.3194.
6. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») +13.0700.
7. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +13.7717.
8. Элио Кастроневес («Мейер Шанк Рейсинг») +16.8590.
9. Дэвид Малукас («Дэйл Койн Рейсинг») +19.0958.
10. Симон Пажно («Мейер Шанк Рейсинг») 26.1914.
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