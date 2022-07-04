Баттон не поверил словам Леклера про общение с Бинотто после финиша

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон оценил выступление Леклера на Гран-при Великобритании и усомнился в словах Шарля про разговор с Маттиа Бинотто.
Шарль Леклер после гонки заявил, что Бинотто лишь хотел приободрить его после итогового четвёртого места.
«Лично я всегда подбадриваю своих друзей более приятными жестами. У Леклера была тяжёлая гонка. Он сломал крыло ещё на первом круге, но сохранял хороший темп. Далее Шарль поджимал своего товарища по команде, в итоге обогнал его, но потом было плохое тактическое решение в концовке при выезде машины безопасности. Это случилось вновь, как и в Монако. Не знаю, чьё было решение, но оно стоило ему победы», — цитирует Баттона PlanetF1.
Победителем Гран-при Великобритании стал Карлос Сайнс, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, третий — Льюис Хэмилтон.
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