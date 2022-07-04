Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон не поверил словам Леклера про общение с Бинотто после финиша

Баттон не поверил словам Леклера про общение с Бинотто после финиша
Комментарии

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон оценил выступление Леклера на Гран-при Великобритании и усомнился в словах Шарля про разговор с Маттиа Бинотто.

Шарль Леклер после гонки заявил, что Бинотто лишь хотел приободрить его после итогового четвёртого места.

«Лично я всегда подбадриваю своих друзей более приятными жестами. У Леклера была тяжёлая гонка. Он сломал крыло ещё на первом круге, но сохранял хороший темп. Далее Шарль поджимал своего товарища по команде, в итоге обогнал его, но потом было плохое тактическое решение в концовке при выезде машины безопасности. Это случилось вновь, как и в Монако. Не знаю, чьё было решение, но оно стоило ему победы», — цитирует Баттона PlanetF1.

Победителем Гран-при Великобритании стал Карлос Сайнс, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, третий — Льюис Хэмилтон.

Новость по теме
В «Феррари» объяснили, почему не позвали Леклера на пит-стоп, и не назвали это ошибкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022