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Бинотто надеется, что «Мерседес» будет отбирать очки у «Ред Булл»

Бинотто надеется, что «Мерседес» будет отбирать очки у «Ред Булл»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что «Мерседес» сможет отбирать очки у «Ред Булл» на фоне прогресса немецкой команды на Гран-при Великобритании.

«Я рад, что «Мерседес» вернулся в борьбу. В гонке в Сильверстоуне они были очень конкурентоспособны. Это отличная новость для чемпионата, кроме того, они могут отнять очки у наших прямых конкурентов. Пока сложно сказать, как они справятся с ограничением бюджета, но они смогли исправить свои основные проблемы.

«Ред Булл» и «Мерседес» были очень быстры в Великобритании. В Австрии нас ждёт плотное сражение. Надеюсь, мы сможем повторить хорошее выступление. Мы сделаем всё, чтобы добиться максимума», — приводит слова Маттиа Бинотто GPBlog.

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