«Альпин» обсудит новый контракт с Алонсо в конце июля

Пилот «Альпин» двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо обсудит новый контракт с командой во время летнего перерыва в Формуле-1.
«Пока что мы не начинали никаких переговоров. Моя цель, как я уже говорил, — продолжить работу. Но до летнего перерыва хочу сосредоточиться на этом июле. У нас есть три гонки до этого времени, и мне нужно набирать очки, потому что первые девять гонок были немного неудачными для меня», — приводит слова Алонсо Racingnews365.
Директор команды «Альпин» Отмар Зафнауэр поддержал мнение Алонсо о том, что любые обсуждения контракта будут происходить во время летнего перерыва в Формуле-1.
«Мы ещё не начали подробных переговоров с Фернандо, но теперь вы знаете, что я уверен, что мы сделаем это сразу после перерыва», — сказал Зафнауэр.
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