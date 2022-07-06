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«Альпин» обсудит новый контракт с Алонсо в конце июля

«Альпин» обсудит новый контракт с Алонсо в конце июля
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Пилот «Альпин» двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо обсудит новый контракт с командой во время летнего перерыва в Формуле-1.

«Пока что мы не начинали никаких переговоров. Моя цель, как я уже говорил, — продолжить работу. Но до летнего перерыва хочу сосредоточиться на этом июле. У нас есть три гонки до этого времени, и мне нужно набирать очки, потому что первые девять гонок были немного неудачными для меня», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Директор команды «Альпин» Отмар Зафнауэр поддержал мнение Алонсо о том, что любые обсуждения контракта будут происходить во время летнего перерыва в Формуле-1.

«Мы ещё не начали подробных переговоров с Фернандо, но теперь вы знаете, что я уверен, что мы сделаем это сразу после перерыва», — сказал Зафнауэр.

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