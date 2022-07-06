«Чувствовал себя пятилетним ребёнком». Феттель — о заезде на «Уильямсе» 1992 года

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о демонстрационном заезде на автомобиле Williams FW14B образца 1992 года в Сильверстоуне. Феттель проехал на этой машине, заправленной углеродно-нейтральным топливом, перед гонкой Гран-при Великобритании. Этот болид принадлежит Феттелю, он купил его на аукционе в 2020 году. Именно на этой машине Найджел Мэнселл стал чемпионом мира.



«Я чувствовал себя пятилетним ребёнком. Звук, всё происходящее просто отбросило меня на 30 лет назад. То, что мы смогли сделать это, при этом используя климатически нейтральное топливо, было очень важно для меня. Когда мне пришла в голову эта идея, я мысленно вернулся в прошлое. Конечно, у меня есть эта машина, но я не хотел просто проехать на ней. Нужно было сделать что-то большее, и я рад, что это удалось и мне была предоставлена такая возможность. И это было в мой день рождения, о чём я даже не сразу вспомнил!» — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport.