«Сделал бы то же самое снова». Сайнс — об отказе следовать командному приказу «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём отказе следовать просьбе команды на Гран-при Великобритании. Перед рестартом в «Феррари» попросили Карлоса отстать от своего напарника Шарля Леклера примерно на расстояние в 10 болидов, чтобы дать ему небольшое преимущество, но Сайнс отказался.
«Жалею ли я о своём решении? Что ж, «Феррари» выиграла, я выиграл, так что наверняка нельзя говорить, что решение было неправильным. Думаю, что всё, что я сделал, было разумно, в конце я не подвергал Чарльза ненужному риску или давлению во время обгона. Так что да, я бы сделал то же самое снова. Полагаю, что команда прекрасно понимала мою позицию», — приводит слова Сайнса Grandprix247.
Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:
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