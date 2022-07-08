Серхио Перес и Джордж Расселл вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл были вызваны к стюардам после завершения квалификации Гран-при Австрии.
Серхио Перес был вызван из-за того, что выехал за пределы трассы в восьмом повороте на своём быстром круге во втором сегменте квалификации. Примечательно, что остальные круги у всех гонщиков в случае их выезда за пределы трассы удалялись автоматически. В случае, если бы круг Переса был удалён, он бы не прошёл в третий сегмент квалификации, оставшись за пределами первой десятки.
Что касается Расселла, то Джордж вышел на трассу без разрешения официальных лиц — британец разбил машину в третьем сегменте квалификации в последнем повороте, покинул её и отправился на пит-лейн, что является нарушением правил — доставку гонщика до боксов должны осуществлять только с разрешения гоночной дирекции.
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