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Леклер рассказал о проблеме на финальной попытке в квалификации Гран-при Австрии

Леклер рассказал о проблеме на финальной попытке в квалификации Гран-при Австрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, в которой он занял вторую позицию.

«Это была захватывающая квалификация. На последнем круге у меня были небольшие проблемы с прогревом шин, после того как мы долго стояли на пит-лейне, но Макс просто оказался немного быстрее, так что мои поздравления. Надеюсь, завтра у нас будет захватывающая гонка.

Я просто хочу, чтобы у меня была чистая гонка. Последние пять гонок стали своего рода катастрофой, так что я просто надеюсь, что всё пройдет чисто и мы наконец-то сможем набрать очки, которых заслуживаем», — приводит слова Леклера GPFans.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

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