Пересу аннулировали все круги в третьем сегменте квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был оштрафован стюардами после квалификации Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА.
Стюарды аннулировали все результаты мексиканского гонщика в третьем сегменте квалификации из-за нарушения во втором сегменте — Перес на решающей попытке выехал за пределы восьмого поворота, однако стюарды не обратили внимание на это по завершении второго сегмента квалификации, из-за чего круг не был удалён и Серхио прошёл в третий сегмент.
Кроме того, постфактум было удалено и время Переса по итогам второго сегмента квалификации, однако в связи с тем, что гонщик участвовал в решающей части квалификации, он будет стартовать в спринтерской гонке с десятой позиции.
Напомним, поул по итогам квалификации достался напарнику Переса лидеру чемпионата Максу Ферстаппену.
- 8 июля 2022
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