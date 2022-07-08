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Пересу аннулировали все круги в третьем сегменте квалификации

Пересу аннулировали все круги в третьем сегменте квалификации
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был оштрафован стюардами после квалификации Гран-при Австрии, сообщает пресс-служба ФИА.

Стюарды аннулировали все результаты мексиканского гонщика в третьем сегменте квалификации из-за нарушения во втором сегменте — Перес на решающей попытке выехал за пределы восьмого поворота, однако стюарды не обратили внимание на это по завершении второго сегмента квалификации, из-за чего круг не был удалён и Серхио прошёл в третий сегмент.

Кроме того, постфактум было удалено и время Переса по итогам второго сегмента квалификации, однако в связи с тем, что гонщик участвовал в решающей части квалификации, он будет стартовать в спринтерской гонке с десятой позиции.

Напомним, поул по итогам квалификации достался напарнику Переса лидеру чемпионата Максу Ферстаппену.

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