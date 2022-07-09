Перес отреагировал на штраф, отбросивший его с четвёртой позиции на 13-ю

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. После позднего штрафа за несоблюдение границ трассы мексиканец опустился с четвёртого места на 13-е.



«Это был непростой день. Мы начали квалификацию после того, как на первой тренировке ощущения от машины не были отличными, так что нам требовалось понять всё чуть лучше. Надеюсь, завтра мы сможем отыграться. Машина вела себя по-разному в ходе дня — то хорошо, то не очень, так что я не мог войти в ритм.



Разочаровывает потерять четвёртое место. В этом году требования к соблюдению границ трассы очень жёсткие. Но разочаровывает, что команде не сказали во время второго сегмента, что моё время будет удалено. У нас есть завтрашний спринт, чтобы отыграться, а потом будет длинная гонка. Нужно сохранять хладнокровие и атаковать, чтобы добиться прогресса и оказаться на хорошей позиции перед воскресеньем», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».